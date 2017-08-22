На безопасность свердловских школ потратят 300 миллионов рублей

Ничего не должно омрачить День знаний для школьников и их родителей. Фото: Алексей Кунилов

21 августа состоялось совместное заседание Антитеррористической комиссии и оперативного штаба Свердловской области. На нём обсудили безопасность школ в преддверии Дня знаний и меры её обеспечения, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Как рассказал министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, во всех школах разработаны и утверждены паспорта антитеррористической защищённости. Здания оборудованы системами сотовой связи, тревожными кнопками и кнопками экстренного вызова полиции. «Неохраняемых общеобразовательных учреждений в регионе нет», - подчеркнул министр.

Антитеррористическое обеспечение школ обошлось областному бюджету в 312 миллионов рублей — деньги были выделены по поручению врио губернатора Евгения Куйвашева.

Как сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД Эдуард Бородин, 1 сентября все образовательные учреждения области будут патрулироваться сотрудниками полиции, Росгвардии, общественных и частных охранных обществ. Прилегающие территории возьмут под контроль наряды ППС и ДПС. Общее количество задействованных лиц составит более четырёх тысяч человек.

Добавим, что сейчас в области идут последние приготовления к учебному году: проводится проверка и подготовка зданий, праздничных площадок и школьных автобусов.