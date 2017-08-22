Болельщики «Урала» выбрали будущий дизайн клубного трамвая

Макет «Команда нашего города». Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

Болельщики ФК «Урал» определили победителя конкурса макетов для клубного трамвая. Лучшим стал проект «Команда нашего города».

Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, по итогам голосования больше всех голосов набрал Никита Литвиненко. За его работу «Команда нашего города» проголосовали почти 30% респондентов.

В ближайшее время макет-победитель доработают профессиональные дизайнеры, после чего клубный трамвай «шмелей» начнёт курсировать по уральской столице.

«Честно говоря, мне понравился макет участника Ильи Береснёва и до последнего я не был уверен в своей победе. Конечно, я очень рад тому, что моя работа выиграла. Я пытался выполнить её в стиле «Урала». Хочу сказать спасибо всем, кто проголосовал за меня. Надеюсь, что этот трамвай принесёт удачу нашей команде!», - сказал автор лучшего проекта.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», конкурс среди болельщиков на лучший макет клубного трамвая был объявлен 25 июля. Комиссия выбрала пять лучших работ, которые в итоге приняли участие в голосовании.