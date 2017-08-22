Дмитрий Медведев выделил дополнительные 4 миллиарда рублей на лекарства от ВИЧ

Нехватка лекарств от ВИЧ выявлена в 20 регионах страны. Фото: Александр Исаков

Правительство России выделило Минздраву дополнительные 4 млрд рублей на помощь ВИЧ-инфицированным. Деньги пойдут на закупку антивирусных лекарственных препаратов.

Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте кабмина. Всего на данную статью расходов в федеральном бюджете на 2017 год предусмотрено 17,6 млрд рублей.

Выделение дополнительных средств позволит обеспечить лекарствами лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, в объёмах заявленной потребности. Данные лекарства включены в список жизненно необходимых препаратов.