Общество 22 августа 2017, 12:13

Дмитрий Медведев выделил дополнительные 4 миллиарда рублей на лекарства от ВИЧ

Нехватка лекарств от ВИЧ выявлена в 20 регионах страны.

Нехватка лекарств от ВИЧ выявлена в 20 регионах страны. Фото: Александр Исаков

Правительство России выделило Минздраву дополнительные 4 млрд рублей на помощь ВИЧ-инфицированным. Деньги пойдут на закупку антивирусных лекарственных препаратов.

Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте кабмина. Всего на данную статью расходов в федеральном бюджете на 2017 год предусмотрено 17,6 млрд рублей.  

Выделение дополнительных средств позволит обеспечить лекарствами лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, в объёмах заявленной потребности. Данные лекарства включены в список жизненно необходимых препаратов.

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Областная газета Свердловской области

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