Евгений Куйвашев обсудил с главой свердловского управления Росреестра Игорем Цыганашем экономическое развитие региона

Евгений Куйвашев встретился Игорем Цыганашем. Фото: областной департамент информполитики

Глава региона Евгений Куйвашев обсудил с руководителем управления Росреестра по Свердловской области Игорем Цыганашем меры по развитию экономики Среднего Урала. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

— Деятельность управления Росреестра связана с экономикой области. Вопросы создания и ликвидации объектов — это предмет нашего ведения. Другие актуальные вопросы касаются деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и выплаты зарплаты, — прокомментировал Игорь Цыганаш.

Одновременно он отметил, что Евгения Куйвашева отличает хорошее знание и понимание механизмов работы Росреестра. Это даёт основу для плодотворного сотрудничества этого ведомства с правительством Свердловской области.