В Екатеринбурге на пять дней закрывается улица Карла Либкнехта

В Екатеринбурге на пять дней будет закрыт участок улицы Карла Либкнехта. В результате перекрытия поменяется схема движения общественного транспорта.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании, энергетики начали плановую перекладку теплотрассы для повышения надёжности системы теплоснабжения города в процессе подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.

В связи перекладкой трубопровода ДУ 700 мм тепломагистрали М2, с четырёх часов утра 3 августа до двенадцати ночи 28 августа, будет закрыто движение любого транспорта по ул. Карла Либкнехта от пр. Ленина до ул. Малышева. Объехать проблемный участок можно будет по улицам Пушкина, Красноармейской, проспекту Ленина и ул. Малышева.

Отмечается, что в результате перекрытия изменится движение и общественного транспорта: троллейбусов, следующих по маршрутам №1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 18, 19 и автобусов № 1 ,13, 13а.

Также, по данным пресс-службы «МОАП», временно будут отменены остановочные пункты «пр. Ленина», «Гостиница Центральная», по улице К. Либкнехта. Вместо них введены остановки «Дом кино» по улице Малышева и «Библиотека им. Белинского».