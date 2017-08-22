Снятых с турецкого рейса в Кольцово детей отпустили домой

После осмотра врачей детей отпустили домой. Фото: Павел Ворожцов

Двоих детей, которые сегодня были сняты с самолёта в аэропорту Кольцово отпустили домой. Детишки прилетели с температурой из турецкой Антальи.

Как рассказали «ОГ» в пресс-службе горздрава Екатеринбурга, минувшей ночью медики на самом деле выезжали в аэропорт Кольцово.

На борту рейса авиакомпании Azur Air, прибывшего из Антальи, медицинская помощь понадобилась двум детям 6 и 8 лет. Сразу с самолёта они были доставлены в приёмный покой инфекционного корпуса больницы №40. После осмотра врача дети были благополучно отпущены домой.

Согласно онлайн-табло воздушной гавани, рейс ZF-9696 Анталья - Екатеринбург авиакомпании Azur Air приземлился в Кольцово около трёх часов ночи.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», в связи с ситуацией с вирусом Коксаки в Турции, в аэропорту Кольцово был усилен контроль за рейсами прибывающими из этой страны. В отношении каждого самолёта проводится тепловизионный контроль с целью выявления пассажиров с признаками инфекционных заболеваний.