Второй Уральский фестиваль открытого кино пройдёт на 20 площадках

Фильм «Хармс» от Ивана Болотникова включён в программу фестиваля. Фото: пресс-служба Уральского фестиваля открытого кино

Второй Уральский фестиваль открытого кино пройдёт со 2 по 8 сентября 2017 года в Екатеринбурге и в городах Свердловской области. Более 250 показов состоятся на 20 площадках.

Торжественное открытие состоится в киноконцертном театре «Космос» 2 сентября. Также увидеть кинокартины можно будет: в Ельцин Центре, Театре эстрады, ГЦСИ, Доме кино и других площадках. Любителям кино будут показаны фильмы, вошедшие в конкурсную программу, — это одиннадцать картин, представленные как дебютантами, так и профессионалами художественного кино.

Как указано на сайте второго Уральского фестиваля открытого кино в число выбранных работ входят фильмы: «Аритмия» (драма Бориса Хлебников), «Жги!» (первая полнометражная работа Кирилла Плетнёва) , «Скоро всё кончится» (режиссёр Алексей Рыбин), «Из Уфы с любовью» (Айнур Аскаров), «Карп отмороженный» (Владимир Котт), «Невод» (Александра Стрелянная), «Турецкое седло» (Юсуп Разыков).

Кроме того, в программу вошли фильм «Язычники» режиссёра Леры Сурковой, который затрагивает религиозные вопросы и «Частное пионерское - 3» — завершающая часть трилогии режиссёра Александра Карпиловского. А также на фестивале покажут первую в России игровую киноленту о писателе и поэте Данииле Ювачеве — «Хармс» от Ивана Болотникова.

Фильмом открытия на этот раз станет «День До...» (режиссура: А. Котт, В. Котт , А. Карпиловский , Б. Хлебников) — картина повествующая о том, как проводят день перед концом света люди разных сословий, вероисповеданий и национальностей.

Председателем жюри назван режиссёр и сценарист Андрей Прошкин. В оценке и выборе победителей примут участие продюсер Наталья Иванова, кинокритик Лариса Малюкова, сценарист, драматург и прозаик Любовь Мульменко, оператор Юрий Райский.

Помимо основной программы, пройдут внеконкурсные: творческие вечера Сергея Соловьёва, Александра Сокурова, Аллы Суриковой, фестиваль китайского кино в России — 2017, гала-премьеры и многое другое.

Расписание всех киносеансов будет объявлено 25 августа.