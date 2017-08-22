Общество 22 августа 2017, 13:40

Рособрнадзор проанализировал отзывы россиян о ЕГЭ-2017

В этом году была обеспечена максимальная открытость и объективность ЕГЭ.

В этом году была обеспечена максимальная открытость и объективность ЕГЭ. Фото: Алексей Кунилов

Рособрнадзор проанализировал замечания и пожелания россиян по улучшению ЕГЭ. Отмечается, что в этом году поступило небольшое количество обращений, и все они носят организационный характер.

Как сообщил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, граждане больше не выдвигают революционных идей — большинство предложений представляют собой незначительные уточнения процедуры. Это говорит о том, что система ЕГЭ устоялась и принята обществом.

Так, этим летом чаще всего предлагали скорректировать расписание ЕГЭ и порядок рассмотрения апелляций от участников экзамена, разрешить брать с собой дополнительные материалы и принадлежности, изменить шрифты контрольных измерительных материалов. При этом граждане положительно отозвались о сокращении сроков проверки и выдачи результатов, предложив их в будущем ещё немного уменьшить.

Напомним, в этом году экзамены сдали более 39 тысяч девятиклассников и более 17 тысяч выпускников одиннадцатых классов. Глава региона Евгений Куйвашев уделил особое внимание обеспечению максимальной объективности и открытости ЕГЭ. По его поручению был организован онлайн- и офлайн-контроль, количество наблюдателей из числа студентов увеличилось втрое и составило 186 человек, а в 80% пунктов проведения экзаменов печать тестов была организована прямо в аудиториях.

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Областная газета Свердловской области

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