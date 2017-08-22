Общество 22 августа 2017, 13:56

Преподаватель из УрГУПС разработал систему обучения с помощью очков виртуальной реальности

Александр Костров придумал новый инновационный подход к обучению.

Александр Костров придумал новый инновационный подход к обучению. Фото: пресс-служба УрГУПС

Молодой преподаватель Александр Костров из челябинского филиала УрГУПСа выиграл грант на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме», сообщает пресс-служба вуза. Сто тысяч рублей он потратит на реализацию необычного проекта — обучение специалистов транспортной отрасли при помощи очков виртуальной реальности.

Александр Костров стал одним из 1 000 молодых специалистов транспортной отрасли на форуме и вошёл в число 26 самых талантливых, выигравших сертификат на получение гранта.

Теперь его необычная образовательная идея получила шанс на воплощение: преподаватель собирается создать интерактивную обучающую платформу в интернете с 3D-квестами для очков виртуальной реальности. Двадцать обучающих квестов-модулей смогут тренировать специалистов не только из транспортной отрасли, но и из смежных областей. Вся система будет соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам.

На данный момент известно, что проектом смогут бесплатно пользоваться более 6 000 студентов из 52 профильных учреждений. Планируется, что в будущем учебные материалы для платформы можно будет создавать в неограниченном количестве и адаптировать под нужды конкретного образовательного заведения. 

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Областная газета Свердловской области

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