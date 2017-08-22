Клещи покусали почти 30 тысяч свердловчан

В Свердловской области зафиксированы 29 359 человек, пострадавших от присасывания клещей. Это на 14% больше, чем в прошлом году.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в Екатеринбурге кровососущие насекомые покусали 10 816 человек. Противоклещевой иммуноглобулин с профилактической целью получили 16 865 человек.

По данным ведомства, 5 166 человек среди нашедших присосавшегося клеща — дети до 17 лет. Это в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. 2 164 укушенных ребёнка имеют полный курс прививок от клещевого энцефалита, 2 850 детей получили противоклещевой иммуноглобулин с профилактической целью.

С предварительным диагнозом «Клещевой вирусный энцефалит» госпитализированы 283 человека, что на 16% ниже аналогичного периода 2016 года и в 1,8 раза ниже среднемноголетнего уровня. У 79 пострадавших данный диагноз был подтверждён лабораторно.

С предварительным диагнозом «Клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализированы 713 человек, что в 1,37 раза выше аналогичного периода 2016 года и на 14% выше среднемноголетних данных. Заболевание подтверждено у 478 человек.

В общей сложности клещи свирепствуют в 66 городах Свердловской области. Чаще всего насекомые присасываются в Асбестовском ГО, Рефтинском ГО, Талицком ГО, Ирбитском МО, Байкаловском МР, Пышминском ГО, МО Каменск-Уральский.

По состоянию на 21 августа, за счёт различных источников финансирования поставлено 516 421 прививка против клещевой вирусной инфекции.