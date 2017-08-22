Земства 22 августа 2017, 14:29

Комиссию по городским наименованиям Екатеринбурга возглавил Дмитрий Сергин

Комиссию по городским наименованиям возглавил Дмитрий Сергин.

Комиссию по городским наименованиям возглавил Дмитрий Сергин. Фото: Алексей Кунилов

Комиссию по городским наименованиям Екатеринбурга возглавил депутат гордумы Дмитрий Сергин. Соответствующее постановление подписал глава администрации Александр Якоб.

Согласно опубликованному документу, в состав комиссии вошли 19 человек. Замещать Дмитрия Сергина будет замглавы администрации Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин. Секретарём комиссии назначена главный специалист отдела по аналитической работе Информационно-аналитического департамента мэрии Ксения Дубровская.

Отметим, что ранее комиссию по городским наименованиям Екатеринбурга возглавлял профессор Уральской государственной архитектурно-художественной академии, заслуженный работник культуры РФ, член президиума Всероссийского общества по охране памятников истории и культуры, председатель Общества уральских краеведов Всеволод Слукин.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (22 августа)

Фото начала 2000-х годов. На крыше Театра музыкальной комедии ещё красуется орден Трудового Красного Знамени. Фото: 1723.ru
Любимый театр областных властей наградили орденом

Выборы губернатора Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

«Реальный театр»

«Реальный театр»