Главред «ОГ» представил полпреду президента новое издание для школьников - «Сверх Новая эра»

У свердловских школьников скоро будет собственная газета

Сегодня в Екатеринбурге состоялось заседание Совета по информационной политике при полпреде Президента РФ в УрФО Игоре Холманских. На нём главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин провёл презентацию нового издания для свердловских школьников «Сверх Новая эра».

Такое приложение к основному выпуску газеты редакция «ОГ» решила создать, поскольку на сегодняшний день у детей и подростков нет популярного печатного СМИ. Авторами, редакторами, фотографами и верстальщиками каждого номера этого издания станут сами школьники. Они расскажут обо всём, что волнует сегодняшних подростков.

«Сверх Новая эра» - это приложение к основному выпуску "Областной газеты", но с собственным дизайном и концепцией. Оно будет выходить два раза в месяц тиражом 74 тыс. экземпляров.

Первый номер выйдет уже 1 сентября. Над ним трудились юнкоры шести школ и трёх пресс-центров.

«Сверх Новая» - это не только газета, но и социальная среда для подростков, а также школа журналистики и методический центр для школьных пресс-центров.