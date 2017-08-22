В Санкт-Петербурге задержан худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Режиссёра задержали прямо во время съёмок фильма.

Как сообщает пресс-служба СКР РФ, Кирилла Сереберенникова задержали по подозрению в организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа».

Следствие квалифицировало действия режиссёра по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении задержанному обвинения.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на адвоката режиссёра Дмитрия Харитонова, Кирилла Серебренникова задержали в Северной столице прямо во время съёмок фильма.

Как ранее сообщала «ОГ», в мае в помещении «Гоголь-центра» и дома у его художественного руководителя были проведены обыски. По версии следствия, некоммерческая организация «Седьмая студия», которую возглавлял Кирилл Серебренников, получила от Министерства культуры России 70 млн рублей в качестве субсидии на развитие современного искусства, и эти средства могли быть похищены.