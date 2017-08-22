За прошлую неделю количество безработных в России сократилось до 785 тысяч человек

За последнюю неделю количество безработных россиян снизилось. Фото: Александр Исаков

Число официально зарегистрированных безработных россиян за прошлую неделю сократилось на 0,5% и составило 785 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со слов Минтруда РФ.

По данным органов занятости, с 9 по 16 августа 2017 года официально безработными в России являются 784 561 человек. Год назад этот показатель составлял 927 671 человек.

Наибольшее снижение наблюдается в 60 регионах, среди которых — Чукотский, Ненецкий, Ямало-Ненецкий автономный округ, Псковская, Липецкая, Воронежская, Рязанская, Московская, Ростовская области, Алтай, Коми, Удмуртская и Карачаево-Черкесская республики, Камчатский, Пермский, Хабаровский края, Еврейская автономная область.

Рост числа безработных отмечают в Севастополе, Ханты-Мансийском автономном округе и Чувашской Республике.