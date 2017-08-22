Екатеринбуржцы везут в Тайланд свой спектакль «Катя и Принц Сиама». Фото: пресс-служба Екатеринбургского театра оперы и балета

Екатеринбургский театр оперы и балета откроет ХIХ Международный фестиваль танца и музыки в Бангкоке. Балетная труппа театра в составе 85 человек отправится на гастроли и представит на суд зрителей две постановки.

Как сообщает пресс-служба театра, за 19 лет существования фестиваль получил широкую огласку во всём мире и заслужил звание главного культурного события Тайланда. Инициатор и главный организатор фестиваля Джаспал Сингх Уберой, ценитель русской культуры, решил доверить открытие коллективу Екатеринбургского театра оперы и балета, выбрав два спектакля — «Золушка» и «Катя и Принц Сиама», который создавался на протяжении шести лет именно для этого фестиваля.

—Для нас большая честь быть первыми, — отметил директор театра Андрей Шишкин.

Тайская публика уже знакома с артистами Екатеринбургской оперы. С 2007 по 2011 год театр с большим успехом представил там свои версии классических опер «Травиата», «Тоска», «Мадам Баттерфляй», а также концертную программу. В 2008 году театр принимал участие в торжествах по случаю 80-летия короля Тайланда Рамы IX, музыканты из Екатеринбурга выступили совместно с Мариинским театром из Санкт-Петербурга. Несмотря на былые заслуги, балетная труппа театра выступит на фестивале впервые.

XIX Международныйфестиваль танца и музыки в Бангкоке проходит при поддержке королевской семьи и традиционно длится два месяца, привлекая огромную зрительскую аудиторию. Программа мероприятия рассчитана на разношёрстную публику - это классическая музыка, опера, балет, а также фольклор и джаз.

В этом году фестиваль продлится с 11 сентября по 19 октября, объединив артистов и музыкантов из России, Китая, Германии, Испании, Франции, Швейцарии и других стран.