Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл освятит новый храм на Восточной

Митрополит Кирилл освятит новый храм на Восточной. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл освятит новый храм Порт-Артурской иконы Божией Матери на улице Восточной в Екатеринбурге. Церемония состоится 29 августа.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, новый храм строится по благословению митрополита на историческом месте. Его проект был утверждён 21 сентября 2012 года. Первый камень строящегося здания был заложен ещё в 2010 году во время визита в Екатеринбург Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием, управляющим делами Московской Патриархии.

Первая литургия в строящемся храме состоялась 29 августа 2015 года. На тот момент в церкви ещё не было алтаря, икон и электричества.

На сегодняшний день в храме завершены внешние отделочные работы, внутреннее благоустройство, возведён новый иконостас. Богослужения совершаются каждую субботу, в воскресенье и в праздничные дни.