Общество 22 августа 2017, 15:58

Уральская молодёжь впервые будет бороться за кубок губернатора Свердловской области по КВН

20 школьных и студенческих команд будут сражаться за кубок губернатора Свердловской области по КВН

20 школьных и студенческих команд будут сражаться за кубок губернатора Свердловской области по КВН. Фото: областной департамент информполитики

2 сентября 2017 года в Екатеринбурге пройдёт Первый кубок губернатора Свердловской области по КВН. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

В состязании весёлых и находчивых примут участие 20 школьных и студенческих команд городов Свердловской области, Челябинска, Тюмени, Москвы, Волгограда, Самары и Казани.

— То, что у ребят есть возможность экспериментировать на большой сцене, проявлять себя и свои таланты, развивать способности — большой плюс для их будущего, — прокомментировала директор областного департамента молодёжной политики Ольга Глацких.

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Областная газета Свердловской области

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