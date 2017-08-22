Жителей Серова предупредили о разгуливающем по городу медведе

Памятка - как следует вести себя при встрече с медведем. Фото: Управление гражданской защиты Серовского городского округа

В Серове по улицам города разгуливает медведь. Хищник был замечен возле молочного завода.

Как сообщают в управлении гражданской защиты Серовского городского округа, сообщение о разгуливающем по городу хищнике поступило в дежурную часть МО МВД России «Серовский» 22 августа. Медведя заметил в районе Серовского городского молочного завода местный житель. На место происшествия уже выехал наряд полиции, организовано патрулирование района.

Позднее на сайте управления гражданской защиты появилась памятка, как следует вести себя при встрече с хищным животным. Как следует из обращения, главное правило - «вне зависимости от размеров медведя, его поведения и внешнего вида, к нему следует относится как к грозному и мощному хищнику с непредсказуемым поведением».

Местных жителей просят быть внимательней и осторожней. При обнаружении зверя стоит немедленно сообщать о его местонахождении в соответствующие органы.