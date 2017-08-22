Евгений Куйвашев подписал соглашение, открывающее перед свердловскими заводами новые возможности по сбыту продукции

Глава региона Евгений Куйвашев подписал соглашение с заместителем гендиректора компании «Газпром нефть» Александром Дыбалем. Фото: областной департамент информполитики

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня подписал соглашение с заместителем гендиректора по корпоративным коммуникациям компании «Газпром нефть» Александром Дыбалем. Этот документ открывает перед уральскими заводами новые возможности для сбыта готовой продукции.

Как сообщает областной департамент информполитики, соглашение предусматривает взаимодействие по импортозамещению оборудования, смазочных материалов и технических жидкостей, необходимых для проведения нефтедобычи.

— За последние годы мы потратили на Среднем Урале около 30 млрд рублей. Это значительная сумма, но как отмечает глава региона, эта сумма при всей своей значительности всё равно недостаточна. Мы надеемся в ближайшие годы в разы поднять уровень закупок оборудования и материалов в Свердловской области, которая является одним из ключевых партнёров нашей компании, — сказал Александр Дыбаль.

Напомним, в нашем регионе сформирован специальный кластер предприятий-производителей техники для нефтедобычи. В него входят свыше 30 заводов.