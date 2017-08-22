Общество 22 августа 2017, 16:49

Озвучен диагноз детям, прилетевшим из Антальи с температурой

После осмотра врачей детей отпустили домой.

После осмотра врачей детей отпустили домой. Фото: Павел Ворожцо

В Роспотребнадзоре рассказали, какой диагноз был поставлен детям, которые сегодня утром были сняты с прилетевшего из Антальи самолёта в аэропорту Кольцово. Заболевшие дети уже отпущены домой.

По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора, 22 августа при проведении санитарно-карантинного контроля прибывшего из Антальи рейса были выявлены двое детей с признаками инфекционного заболевания. После проведения полного комплекса противоэпидемических мероприятий заболевших направили в медицинское учреждение, где им был поставлен предварительный диагноз «энтеровирусная инфекция».

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», на борту рейса авиакомпании Azur Air, прибывшего из Антальи, медицинская помощь понадобилась двум детям 6 и 8 лет. Сразу с самолёта они были доставлены в приёмный покой инфекционного корпуса больницы №40. После осмотра врача дети были благополучно отпущены домой.

В связи с ситуацией с вирусом Коксаки в Турции, в аэропорту Кольцово был усилен контроль за рейсами, прибывающими из этой страны. В отношении каждого самолёта проводится тепловизионный контроль с целью выявления пассажиров с признаками инфекционных заболеваний. 

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Областная газета Свердловской области

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