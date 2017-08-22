«Медная прогулка - 2017» - это хороший способ весело провести время с семьёй. Фото: Владимир Мартьянов

В Верхней Пышме пройдёт «Медная прогулка - 2017». Такое интересное название «Прогулка» получила благодаря тому, что Верхняя Пышма по праву считается медной столицей Урала.

Как заявлено на официальном сайте, подобное мероприятие уже проходило в 2016 году. Тогда на прогулку вышло две тысячи человек, среди которых были как взрослые, так и дети.

Вниманию желающих предлагается на выбор три маршрута разной протяжённости: «Заяви о себе» (продолжительность 3 км), «Прояви себя» (6 км), «Преодолей себя» (20 км).

Независимо от выбранного маршрута участники смогут полюбоваться живописной природой Верхнепышминского городского округа, ознакомиться с историческими местами и просто отдохнуть на природе.

Приятен и тот факт, что «Медная прогулка - 2017» не носит соревновательного характера. Участники сами выбирают скорость прохождения маршрута, главное - пройти через все контрольные пункты (на каждом из которых путешественников будут ждать приятные сюрпризы) и успеть вовремя прийти к финишу, где каждый получит знак победителя.