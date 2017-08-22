На «Екатеринбург-Арене» началась установка антивандальных кресел

На «Екатеринбург-Арене» приступили к установке зрительских кресел. На западной трибуне стадиона уже установлено 300 антивандальных пластиковых сидений.

Как сообщает центр общественных связей Группы Синара, все кресла будут выполнены из материалов, стойких к ультрафиолетовым лучам, устойчивых к коррозии, горению, низким и высоким температурам.

Отмечается, что проектом предусмотрена установка сидений разных категорий. Так, в восточном и западном секторах будут размещены по два наклонных яруса складных сидений. Также на этих трибунах будут предусмотрены места для маломобильных граждан и кресла со столиками для работы представителей СМИ. Здесь же появятся сиденья повышенной комфортности и кресла с усиленной конструкцией, выдерживающей нагрузку свыше 120 кг. На северной и южной трибунах планируется установить как складные кресла, так и эргономичные сидения выдувной конструкции. Преобладающая часть сидений будет оранжевого цвета, кресла повышенной комфортности — чёрного. Общая вместимость стадиона составит 35 тысяч мест.

По словам генерального директора компании «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, планируется, что монтаж кресел на «Екатеринбург-Арене» будет завершён до конца сентября.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», 31 июля на «Екатеринбург-Арене» посеяли натуральный футбольный газон. В ближайшие несколько дней, когда основная часть всходов достигнет высоты 6-8 см, будет проведена первая стрижка травы. В начале сентября для укрепления газона технологи приступят к прошивке футбольного поля искусственными волокнами. Этот процесс займет около трёх недель.

Сейчас на стадионе продолжаются отделочные работы в подтрибунных помещениях и благоустройство прилегающей территории.