Общество 22 августа 2017, 17:31

Минздрав: названы самые распространённые и опасные болезни россиян

В группе особого риска - пожилые люди.

В группе особого риска - пожилые люди. Фото: Александр Исаков

Самая распространённая группа болезней в России — заболевания дыхательных путей. За 2016 год их количество составило 20,8 тысячи на 100 тысяч человек, пишут РИА Новости со слов Минздрава РФ.

Пневмония, острый ларингит, трахеит и бронхит, а также острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей — вот заболевания, которыми чаще всего страдает взрослое население России. Они же занимают одно из лидирующих мест по смертности. В группе повышенного риска - женщины от 55 лет и мужчины от 60.

Впрочем, в Минздраве отметили, что за 6 месяцев 2017 года смертность от болезней органов дыхания снизилась на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

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