На новый сезон шоу «Голос» вернутся наставники первых выпусков. По данным РИА Новостей, в красные кресла вновь сядут Александр Градский, Леонид Агутин, Дима Билан и Пелагея.

Уже с середине августа начались слепые прослушивания на шестой сезон популярного певческого шоу, который зрители увидят традиционно в начале осени.

Полина Гагарина, которая была в качестве наставника в четвёртом и пятом сезонах, благосклонно отреагировала на возвращение «золотого состава». По мнению певицы смена судей положительно влияет на самих жюри, помогая им взглянуть на шоу под другим углом.

Вокальное телевизионное шоу «Голос» (аналог голландской программы «The Voice») выходит с 2012 года. Победителями разных сезонов становились взрослые и дети.