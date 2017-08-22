Екатеринбург вошёл в десятку российских городов, где автомобилисты активно покупают «Ладу»

Екатеринбург вошёл в число городов России, где любят «Ладу». Фото: Александр Исаков

Екатеринбург занял девятое место в ТОП-10 городов России с самыми высокими продажами машин марки «LADA». Этот рейтинг составили эксперты портала «Автостат Инфо».

Вполне ожидаемо то, что на первом месте оказалась Москва. За семь месяцев 2017 года там продано 5193 новых «Лады». На втором месте — Санкт-Петербург (4261 машина), на третьем — Тольятти (3690), на четвёртом — Пермь (2527), на пятом — Самара (2451), на шестом — Казань (2312), на седьмом — Ижевск (1945), на восьмом — Воронеж (1745).

Екатеринбург и Уфа замыкают список (девятое и десятое места). С января по июль 2017 года в столице Урала было продано 1637 новых автомобилей «Лада», а в Уфе — 1609.