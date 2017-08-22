Культура 22 августа 2017, 18:09

Умер солист группы «Рабфак» Александр Семёнов

Умер солист группы "Рабфак" Александр Семёнов

Кроме «Рабфака» музыкант и продюсер Александр Семёнов был известен своими выступлениями в группах «Юта», «Михална» и другие. Фото: личная страница Семёнова в facebook

Ушёл из жизни уроженец Свердловска, солист группы «Рабфак» 60-летний Александр Семёнов. Он был найден мёртвым в московской квартире, которую снимал. Об этом стало известно из сообщений коллег покойного, опубликованных в социальной сети Facebook.

В частности, поэт-песенник Александр Елин написал, что Семёнов перестал выходить на связь и перестал быть активным в соцсетях утром 19 августа. Он не отвечал на звонки и на стук в дверь. В полиции Елину отказали вскрывать квартиру Семёнова. Дверь удалось открыть лишь спустя трое суток.

Александр Семёнов был найден мертвым.

Пока официальная причина смерти музыканта неизвестна, но, по словам близких мужчины, в последнее время у него были проблемы со здоровьем.

Александр Семёнов родился в Свердловске. Выпускник гимназии №9. Окончил журфак Уральского государственного университета. Выступал в различных музыкальных проектах. Наиболее известен как вокалист и композитор группы «Рабфак», созданной в 2009 году и исполнявшей песни с сатирическими текстами.

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Областная газета Свердловской области

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