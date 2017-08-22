Умер солист группы «Рабфак» Александр Семёнов

Кроме «Рабфака» музыкант и продюсер Александр Семёнов был известен своими выступлениями в группах «Юта», «Михална» и другие. Фото: личная страница Семёнова в facebook

Ушёл из жизни уроженец Свердловска, солист группы «Рабфак» 60-летний Александр Семёнов. Он был найден мёртвым в московской квартире, которую снимал. Об этом стало известно из сообщений коллег покойного, опубликованных в социальной сети Facebook.

В частности, поэт-песенник Александр Елин написал, что Семёнов перестал выходить на связь и перестал быть активным в соцсетях утром 19 августа. Он не отвечал на звонки и на стук в дверь. В полиции Елину отказали вскрывать квартиру Семёнова. Дверь удалось открыть лишь спустя трое суток.

Александр Семёнов был найден мертвым.

Пока официальная причина смерти музыканта неизвестна, но, по словам близких мужчины, в последнее время у него были проблемы со здоровьем.