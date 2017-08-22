Экономика 22 августа 2017, 18:11

Свердловская область получит из федерального бюджета 4,9 миллиарда рублей

Средний Урал получит из федерального бюджета 4,9 миллиарда рублей

Средний Урал получит из федерального бюджета 4,9 миллиарда рублей. Фото: Алексей Кунилов

Свердловская область получит из федерального бюджета 4,9 миллиарда рублей. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Речь идёт о средствах, распределяемых в качестве субсидий в рамках различных госпрограмм. С начала 2017 года наш регион заключил с руководством страны 31 соглашение по предоставлению субсидий из федерального бюджета. Это на 14% больше аналогичного показателя за 2016 год.

По словам и.о. министра экономики Свердловской области Татьяны Гладковой, в нынешнем году Средний Урал будет получать дополнительное финансирование в рамках 14 государственных программ РФ.

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Областная газета Свердловской области

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