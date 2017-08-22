«Динамо-Строителю» присуждены две технические победы

Очередной скандал возник в чемпионате России по хоккею на траве. И без того немногочисленный турнир может недосчитаться ещё одного участника – ЦСП «Крылатское».

24 и 25 августа в Екатеринбурге должны были состояться матчи 8­го тура чемпионата страны между «Динамо­Строителем» и ЦСП «Крылатское», однако москвичи в столицу Урала не прилетели.

Женская и мужская команды ЦСП «Крылатское» временно отстранены от игр чемпионата России до погашения задолженности по уплате вступительных взносов, сообщается на сайте Федерации хоккея на траве России.

Таким образом, «Динамо­Строителю» присвоены две технические победы со счётом 5:0. Екатеринбуржцы спокойно продолжают подготовку к матчам с действующими чемпионами страны – хоккеистами «Динамо­Казань». Игры 9­го тура пройдут 30 и 31 августа.