«Динамо-Строителю» присуждены две технические победы

Очередной скандал возник в чемпионате России по хоккею на траве. И без того немногочисленный турнир может недосчитаться ещё одного участника – ЦСП «Крылатское».
24 и 25 августа в Екатеринбурге должны были состояться матчи 8го тура чемпионата страны между «ДинамоСтроителем» и ЦСП «Крылатское», однако москвичи в столицу Урала не прилетели.
Женская и мужская команды ЦСП «Крылатское» временно отстранены от игр чемпионата России до погашения задолженности по уплате вступительных взносов, сообщается на сайте Федерации хоккея на траве России.
Таким образом, «ДинамоСтроителю» присвоены две технические победы со счётом 5:0. Екатеринбуржцы спокойно продолжают подготовку к матчам с действующими чемпионами страны – хоккеистами «ДинамоКазань». Игры 9го тура пройдут 30 и 31 августа.
- Опубликовано в №154 от 23.08.2017