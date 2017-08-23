В Турции вирусом Коксаки заболели 36 россиян

Часто отдыхающие узнают о свирепствующем вирусе из новостей, уже вернувшись в Россию. Фото: Алексей Кунилов

С 1 июля по 21 августа в Турции зарегистрированы 36 случаев заражения вирусом Коксаки среди россиян. Об этом сообщает в своём Твиттере Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

На данный момент в Турции отдыхают примерно 370-400 тысяч российских граждан. Страна остаётся популярной, несмотря на то, что в условиях вспышки вируса Роспотребнадзор признал турецкие курорты небезопасными для здоровья — в частности, район залива Анталья. Массовых отказов туроператоры не фиксировали, сами отдыхающие часто узнают о вирусе из новостей, уже вернувшись домой.

Напомним, Коксаки — энтеровирус, передающийся воздушно-капельным путём, через воду и бытовой контакт. Основные симптомы — высокая температура, общая интоксикация организма, нарушение работы кишечника, диарея, сыпь на ладонях, ступнях и в слизистой рта.

В группе повышенного риска находятся дети дошкольного и школьного возрастов.