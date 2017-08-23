В Екатеринбурге проверили готовность гостиниц к ЧМ-2018

В Екатеринбурге действует 118 средств размещения. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге проверили гостиницы на предмет готовности к чемпионату мира по футболу 2018 года. К мундиалю в городе откроют ещё два отеля.

Как сообщает пресс-служба мэрии, контрольный объезд средств размещения уральской столицы провёл замглавы города по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.

По словам чиновника, на сегодняшний день гостиницы Екатеринбурга готовы к приёму гостей любого уровня: делегации ФИФА, представителей бизнес-сообщества, болельщиков и любых других гостей города. Существующий номерной фонд оптимален для проведения масштабных международных мероприятий, в том числе чемпионата мира по футболу и очередной выставки «ИННОПРОМ».

На сегодняшний день в Екатеринбурге расположены 118 средств размещения, номерной фонд которых насчитывает 5 тысяч 510 единиц на 10 тысяч 722 места. В настоящее время городе размещены отели шести международных сетей - «Хаятт», «Рамада», «Аккор Новотель», «Анжело», «Парк Инн» и «Хилтон». Также в городе функционируют 56 хостелов, готовых принять более тысячи постояльцев. Планируется, что к старту ЧМ-2018 в уральской столице пустят в эксплуатацию ещё два отеля, а количество хостелов может практически удвоиться.