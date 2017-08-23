Производство мороженого оказалось под угрозой из-за мирового дефицита ванили

Дефицит ванили может разорить производителей мороженого по всему миру. Фото: Павел Ворожцов

Засухи и тропические циклоны на Мадагаскаре, который является поставщиком более 80% ванили на мировой рынок, повлекли неурожай и резкий скачок цен на пряность. Из-за этого под угрозой оказалось производство мороженого во многих странах, пишет издание BDN.

В 2005-2014 годах рынок ванили был переполнен — спрос снизился из-за мирового кризиса, цены резко упали, и многие фермеры Мадагаскара потерпели колоссальные убытки. Чтобы не разориться окончательно, они были вынуждены сжечь свои посевы и переключиться на более прибыльные культуры. Всё это постепенно привело к тому, что сейчас количество экспортной ванили чрезвычайно мало, а цены на неё бьют все рекорды: только за последние два года они выросли на 568%. Ситуацию ухудшили и мартовские циклоны этого года, загубившие много посадок и приведшие к неурожаю.

Теперь под угрозой оказалось мировое производство некоторых десертов, алкоголя, табачной и парфюмерной продукции, для которого необходима натуральная ваниль. Одними из первых пострадали производители дорогих сортов мороженого, использующих ароматизаторы на основе её экстракта. Чтобы компенсировать убытки, компаниям пришлось повысить стоимость.

Впрочем, полный дефицит мороженого рынку не грозит: в дешёвых сортах давно используются искусственные ароматизаторы.