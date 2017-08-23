Общество 23 августа 2017, 10:38

В Сосьве изготавливают сувениры на 3D-принтере

, Нина Георгиева
3D-принтер для изготовления сувениров был приобретён руководителем кружка робототехники «Джойстик» Сергеем Карповым

3D-принтер для изготовления сувениров был приобретён руководителем кружка робототехники «Джойстик» Сергеем Карповым. Фото: Сергей Карпов

Как сообщается на портале ПроСосьву. ру, 3D-принтер был приобретён руководителем кружка робототехники «Джойстик» Сергеем Карповым.

По словам самого руководителя, принтер должен был стать помощником в изготовлении недостающих деталей для конструкторов. Напечатав небольшой кубик, Сергей Карпов и его воспитанники не остановились на достигнутом и напечатали: фигурку кошки, свистки (на День физкультурника) и статуэтки («Я люблю Сосьву», «Я люблю Кошай», «Я люблю Романово»).

Сегрей Карпов отмечает только один минус работы с 3D-принтером — изготовление деталей и сувенирной продукции очень долгий процесс. Но благодаря тому, что принтер устроен как конструктор, воспитанники кружка смогут доработать его.

На уроках робототехники печать деталей не будет занимать всё время, разработка и обдумывание новых проектов также входит в планы занятий.

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