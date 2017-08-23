У ОДКБ №1 в Екатеринбурге появилась скульптура аиста

Первыми на лавку под крыло аиста села молодая семья с новорождённым сыном Фёдором. Фото: областной департамент информполитики

В Областной детской клинической больнице №1 установили скульптуру аиста. Статуя символизирует счастье и заботу.

Как сообщает областной департамент информполитики, в открытии скульптуры приняли участие министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов, заместитель председателя комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области Александр Серебренников, вице-президент благотворительного фонда «Дети России» Владимир Белоглазов.

«Эта скульптура – не просто символ счастья, а важный памятный знак для семьи, покидающей медицинское учреждение в новом статусе – в статусе родителей. На сегодняшний день приоритет ОДКБ №1 как крупнейшего медицинского учреждения Свердловской области неоспорим, и министерство здравоохранения и дальше будет поддерживать больницу в развитии и усовершенствовании оказания медицинской помощи», – подчеркнул глава минздрава.

Отмечается, что памятник подарили больнице благотворительный фонд «Дети России» и УГМК. Работы по созданию скульптуры продолжались два года. Монумент представляет собой кованую фигуру птицы с распростёртыми крыльями, которая сидит рядом со скамьёй.

Первыми на лавку под крыло аиста села молодая семья с новорождённым сыном Фёдором, появившимся на свет три дня назад.