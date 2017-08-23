Общество 23 августа 2017, 10:48

В Екатеринбурге чиновники хотят продать школу-памятник

Памятник архитектуры выставили на торги.

Памятник архитектуры выставили на торги. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге выставили на торги памятник архитектуры — здание бывшей «народной школы» на Бажова, 137. Ставка начинается от 35 млн 361 тыс. рублей, сообщается в документе, опубликованном на сайте администрации Екатеринбурга.

Кирпичный особняк 1910 года является памятником архитектуры регионального значения. До революции в нём располагалась школа, позже — стационар Центральной городской клинической больницы №1.

Сейчас историческую постройку приватизировали и ищут желающих её приобрести. Стоимость здания с пристроями составит 6 141 800 рублей, стоимость земельного участка — 29 540 000 рублей.  

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