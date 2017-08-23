Федеральная власть планирует за три года выделить более 8,5 миллиарда рублей на строительство ЕКАДа

На достройку южного полукольца ЕКАДа федеральная власть планирует выделить свыше 8,5 млрд рублей. Фото: Александр Зайцев

В проект федерального бюджета на 2018-2020 годы предложено включить пункт о выделении более 8,5 млрд рублей на окончание строительства Екатеринбургской кольцевой автодороги. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Министерство транспорта РФ считает возможным направить на строительство ЕКАДа более 2 млрд рублей в 2018 году, 1 млрд рублей в 2019 году, 5,5 млрд рублей в 2020 году.

Как уже сообщала «ОГ», этот вопрос глава Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с Президентом РФ Владимиром Путиным во время июльского визита главы государства на Средний Урал.