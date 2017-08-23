Экономика 23 августа 2017, 10:58

Федеральная власть планирует за три года выделить более 8,5 миллиарда рублей на строительство ЕКАДа

На достройку южного полукольца ЕКАДа федеральная власть планирует выделить свыше 8,5 млрд рублей

На достройку южного полукольца ЕКАДа федеральная власть планирует выделить свыше 8,5 млрд рублей. Фото: Александр Зайцев

В проект федерального бюджета на 2018-2020 годы предложено включить пункт о выделении более 8,5 млрд рублей на окончание строительства Екатеринбургской кольцевой автодороги. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Министерство транспорта РФ считает возможным направить на строительство ЕКАДа более 2 млрд рублей в 2018 году, 1 млрд рублей в 2019 году, 5,5 млрд рублей в 2020 году.

Как уже сообщала «ОГ», этот вопрос глава Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с Президентом РФ Владимиром Путиным во время июльского визита главы государства на Средний Урал.

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