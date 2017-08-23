Юлия Михалкова готовит моноспекталь. Фото: Александр Исаков

Актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова выступит в моноспектакле. В Instagram и ВК звезда предложила своим поклонникам придумать название для спектакля.

Актриса, автор и участница «Шоу Уральские пельмени», телеведущая, общественный деятель Юлия Михалкова устроила конкурс в социальных сетях.

На своих страничках ВК и Instagram Юлия попросила своих фанатов придумать креативное название для её нового проекта. Уже 28 августа будут выбраны два победителя, которые получат видео с поздравлением или пожеланием хорошего дня от звезды лично.