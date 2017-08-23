Культура 23 августа 2017, 11:09

Актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова выступит в моноспектакле

Нина Георгиева
Юлия Михалкова готовит моноспекталь

Юлия Михалкова готовит моноспекталь. Фото: Александр Исаков

Актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова выступит в моноспектакле. В Instagram и ВК звезда предложила своим поклонникам придумать название для спектакля.

Актриса, автор и участница «Шоу Уральские пельмени», телеведущая, общественный деятель Юлия Михалкова устроила конкурс в социальных сетях.

На своих страничках ВК и Instagram Юлия попросила своих фанатов придумать креативное название для её нового проекта. Уже 28 августа будут выбраны два победителя, которые получат видео с поздравлением или пожеланием хорошего дня от звезды лично.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (23 августа)


В Екатеринбурге продемонстрировали «магнитофон XIX века»

Выборы губернатора Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

«Реальный театр»

«Реальный театр»