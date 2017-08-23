В Нижнем Тагиле энергетики создают новую систему освещения в парке «Народный»

Площадь парка "Народный" составит 97 тысяч кв. м. Фото: пресс-служба "Облкомунэнерго"

Электроснабжением нового парка «Народный» в Нижнем Тагиле займётся «Облкоммунэнерго». Энергетики продолжают работы по электрификации нового городского объекта.

Как сообщает пресс-служба компании, на данный момент энергетики подводят электричество к летним кафе, концертным площадкам, хоккейному корту. Здесь же будут оборудованы пешеходные и велосипедные дорожки, спортивные площадки, появятся уличные тренажёры.

По словам главного инженера филиала «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго» Игоря Павлюкова, продолжаются работы по прокладке кабельных линий различного напряжения, они проходят под землёй. Затем в парке будет установлена мощная трансформаторная подстанция. При проектировке электрообъектов был учтён и разлив реки Тагил во время паводка.

Отметим, что рекреационная зона парка расположится на берегу реки Тагил, между мостами по улицам Красноармейская и Фрунзе. Парк займёт площадь 97 тысяч квадратных метров и будет многоуровневым – с пляжной, парковой и спортивно-развлекательной зонами.

Планируется, что первые два уровня парка «Народный» будут сданы в сентябре. Строительство третьего уровня будет завершено в 2018 году.