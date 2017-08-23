В Екатеринбурге школа №84 опять осталась без капремонта

Сколько ещё школа простоит без капитального ремонта - неизвестно. Фото: Алексей Кунилов

Проверки перед началом учебного года выявили в школе №84 (Листопадная, 4) множественные дефекты, требующие немедленных капитальных работ. Сейчас здание находится на балансе Минобороны РФ, однако там заняться ремонтом не спешат.

Школа стоит без ремонта уже 50 лет — замены требуют кровля, электропроводка, стены, оконные проёмы и парапеты. Как сообщили «ОГ» в пресс-службе администрации Екатеринбурга, мэрия хочет забрать учреждение на свой баланс для проведения капитального ремонта. Однако Минобороны РФ на это не соглашается, и в то же время самостоятельно заниматься реставрацией учреждения тоже не спешит. Без передачи получилось договориться только на проведение косметического ремонта: к новому учебному году за счёт муниципального и областного бюджетов частично заменят кровлю и проводку, устранят небольшие дефекты.

«Учебный процесс в любом случае стартует 1 сентября, при этом в первую неделю, возможно, будут организованы учебные занятия в дистанционной форме или изменены периоды каникулярного времени в течение учебного года. Данное решение будет согласовано с родителями обучающихся», - сказал замначальника Департамента по вопросам финансово-экономического и материально-технического обеспечения администрации Екатеринбурга Михаил Ладейщиков.