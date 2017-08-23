Перед матчем с «Уралом» «Локомотив» усилился нападающим сборной Португалии Эдером

Нападающий сборной Португалии Эдер продолжит карьеру в московском "Локомотиве". Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"

Ряды московского «Локомотива» пополнил нападающий сборной Португалии и французского «Лилля» Эдер. 26 августа в гости к железнодорожникам отправится ФК «Урал».

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте ФК «Локомотив», португальский форвард гвинейского происхождения перешёл в состав московского клуба на правах аренды. Он будет выступать за железнодорожников до конца сезона с правом выкупа. Новичок команды уже выбрал себе номер: нападающий будет выходить на поле в футболке с цифрой 24 на спине.

Отметим, что в минувшем сезоне Эдер в составе французского клуба «Лилль» отличился 13 раз в 51 матче, а также сделал 9 голевых передач. Кроме того, в активе форварда 33 встречи и четыре гола за сборную Португалии, включая победный мяч в финальном матче чемпионата Европы-2016 против команды Франции. Напомним, тогда португальцы победили со счётом 1:0.

Отметим, что 26 августа в рамках 8-го тура чемпионата России по футболу железнодорожники примут на своём поле ФК «Урал».

Как сообщает пресс-служба «Урала», «шмели» уже начали готовиться к предстоящему выездному матчу.