В научном зоопарке Екатеринбурга родился снежно-белый дикобраз

Маленький Кокос — абсолютно белый дикобраз. Такое случается, только если у обоих родителей присутствует ген альбинизма, рассказали «ОГ» сотрудники научного зоопарка «Всё как у зверей», в котором родился удивительный малыш.

Родители Кокоса — Кедр и Ёлка — обычные дикобразы с тёмным окрасом. За время своей жизни в вольерах они успели подарить зоопарку уже десять детёнышей — таких же тёмных цветов. Чёрным был и брат Кокоса, родившийся в августе.

Появление на свет снежно-белого дикобраза с розовыми лапками и ушами стало новостью не только для сотрудников зоопарка, но и для всего Екатеринбурга.

Альбиносы от природы имеют более слабую иммунную систему, чаще болеют и сложнее переносят болезни, однако Кокос чувствует себя прекрасно. Ветеринар прописал ему кальций и дополнительные витамины. За здоровьем малыша будут чутко следить.

Пока что колючий альбинос будет взрослеть в «Всё как у зверей», позже его, возможно, передадут в екатеринбургский зоопарк.