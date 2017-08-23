Эдуард Россель поддержал проект «ОГ» «Сверх Новая эра»

Эдуард Россель уверен, что сейчас нужны такие издания как «Сверх Новая эра». Фото: Алексей Кунилов

Первый губернатор Свердловской области, член Совета Федерации Эдуард Россель поддержал проект «Областной газеты» «Сверх Новая эра». Такое заявление он сделал в ходе прямой линии, состоявшейся в редакции «ОГ».

«Обязательно нужна газета! Вы сейчас задали очень проблемный вопрос. Мы потеряли несколько поколений, — сказал Эдуард Россель. — Сейчас наступает эпоха «курящих бабушек» и бабушек, которые имеют татуировки. Нам надо коренным образом изменить отношение к детям начиная с того момента, когда ребёнок лежит поперёк лавки. Мы срочно должны воспитать совершенно новые поколения. Нам нужно изменить прессу. По телевидению показывают, как убивают, мучают, пытают, насилуют и обманывают людей. Мы показываем самые плохие черты рыночной экономики и прививаем это детишкам. Они быстрее начинают играть на айпаде, чем говорить, а это воспитывает в ребёнке жестокость.

Во-вторых, детишек нужно уравнять вне зависимости от доходов родителей. Когда я был губернатором, в школу детишки стали ходить кто в чём, девочки начали носить дорогие клипсы. Буфеты стали делать: «побогаче — туда, победнее — туда». Форма должна быть одинаковой у всех, вне зависимости от состояния родителей. Тогда дети относятся друг к другу одинаково: ходят в одну столовую, учатся по одним учебникам. Украшений никаких не должно быть. В Японии детям дают свободу только до шести лет. Их ставят в жёсткие рамки и воспитывают из них толковых людей. В Японии вы не увидите то, что показывают у нас.

Мы потеряли и теряем сейчас молодёжь. Есть талантливая молодёжь, и её много. Растёт масса детей, которые хотят быть богатыми за одну минуту. Сейчас дети уже в садике получают хорошее образование, и в первом классе уже умеют читать. Мы достигли определённого уровня — а следующее поколение должно уйти ещё дальше. Главное, чтобы это поколение было здоровым».

Напомним, вчера на заседании Совета по информационной политике при полпреде Президента РФ в УрФО Игоре Холманских главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин провёл презентацию нового издания для свердловских школьников «Сверх Новая эра».