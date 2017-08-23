Минкультуры РФ хочет запретить размещение кондиционеров на памятниках истории и культуры

Кондиционеры нередко портят облик зданий. Фото: Алексей Кунилов

Министерство культуры намеревается запретить размещение кондиционеров на памятниках истории и культуры. Такие поправки предложено внести в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации».

Ознакомиться с документом можно на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предлагается дополнить 1 пункт 47.3 статьи 9 абзацем: «Не допускать установку внешних блоков кондиционеров, а также других средств технического обеспечения на фасадах объектов культурного наследия, включённых в реестр, в случае, если фасад объекта культурного наследия относится к его предмету охраны».

Напомним, что по данным сайта Управления государственной охраны объектов культурного наследия по Свердловской области, на Среднем Урале насчитывается 1622 памятника истории и культуры.

Законопроект находится на стадии обсуждения до 11 сентября 2017 года.