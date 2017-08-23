Закрытие улицы Карла Либкнехта в Екатеринбурге перенесли на два дня

Ограничение движения по улице Карла Либкнехта переносится на два дня. Проезд будет закрыт с 25 по 30 августа.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании, время ограничения переносится по техническим причинам, для того, чтобы ремонтники смогли уложиться в срок. В рамках подготовки к работам необходимо провести дренирование теплотрассы. При выполнении переключений для подготовки к демонтажу участка теплосети был обнаружен дефект запорной арматуры. Неполадка будет устранена в течение двух дней.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», энергетики начали плановую перекладку теплотрассы для повышения надёжности системы теплоснабжения города в процессе подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.

В связи перекладкой трубопровода ДУ 700 мм тепломагистрали М2, будет закрыто движение любого транспорта по ул. Карла Либкнехта от пр. Ленина до ул. Малышева. Объехать проблемный участок можно будет по улицам Пушкина, Красноармейской, проспекту Ленина и ул. Малышева.