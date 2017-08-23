В Екатеринбурге покажут немую киноленту «Стеклянный глаз», снятую в 1928 году

Единственный в Екатеринбурге показ чёрно-белой немой киноленты «Стеклянный глаз» состоится в кинотеатре «Салют». Как указано на сайте кинотеатра зрители смогут насладиться фильмом на большом экране под живую музыку.

Как говорится на сайте — кинолента была отсняла в качестве пародии на коммерческие фильмы. Первую часть киноленты можно рассмотреть как противопоставление буржуазно-мещанской мелодраме. В картине «Стеклянный глаз» показана кинохроника, жизнь без прикрас: оживлённые улицы Парижа, стада на горных пастбищах, африканские танцы и простых покупательниц в ГУМе. Вторая же часть является полноправной пародией, где в основу сюжета легла глупая история из красивой жизни.

Выйдя на экраны в 1928 году картина стала успешна и полюбилась прессе: «Смотрится картина с интересом. Её следует использовать на всех экранах, в особенности в клубе, для работы со зрителем по вопросу об оздоровлении и развитии советской кинематографии».

По данным кинотеатра фильм «Стеклянный глаз» нельзя найти на просторах Интернета и на официальных цифровых изданиях. Копию этого фильма нашёл российский музыкант и автор проекта «Немое кино живая музыка» — Сергей Летов. Именно он совместно с Аркадием Марто создал музыкальное сопровождение к фильму.

Единственный показ в Екатеринбурге пройдёт 27 августа в День российского кино.