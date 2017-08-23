В центре Екатеринбурга вновь пройдет ярмарка выходного дня

С 26 по 27 августа на площади 1905 года пройдет ярмарка выходного дня. Фото: Александр Исаков

Традиционная ярмарка выходного дня состоится в Екатеринбурге с 26 по 27 августа на площади 1905 года. Заявки на участие подали свыше 80 предприятий со всего уральского региона.

Как сообщает пресс-служба мэрии, из Свердловской области на ярмарке будут представлены участники из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Серова, Берёзовского, Полевского, Нижних Серёг, Асбеста, Новоуральска, Богдановича, Красноуфимска, Артей, Ирбита и других городов. Южный Урал представят предприятия из Челябинска, Магнитогорска и Миасса. Кроме того, ожидается что в уральскую столицу приедут продавцы из Перми и Тюмени. Свою продукцию представят как крупные и известные компании, так и небольшие фермерские хозяйства.

В преддверии осени на ярмарке будет представлено много различных растений и товаров для сада и огорода.

По традиции, гости ярмарки смогут отведать горячих блинов, пирогов и плюшек с чаем.