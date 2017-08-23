Школы Екатеринбурга готовы к 1 сентября

До начала учебного года осталась неделя. Фото: Алексей Кунилов

В этом году День знаний в Екатеринбурге встретят 149 000 учащихся, из них 18 600 — первоклассники. Начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева рассказала о готовности школ к приёму учеников.

Всего в Екатеринбурге действуют 539 муниципальных образовательных организаций — 163 школы, 358 детсадов и 18 учреждений дополнительного образования. В этом году в эксплуатацию вводятся гимназия №39, школы №18 и №25. На реконструкцию и капремонт закрыли школы №1 и №80, а также 4 детсада - №306, №355, №492 и №450.

В 32 образовательных учреждениях (ОУ) за лето отремонтирована кровля, в 11 — водоснабжение и отопление, в 17 проведены небольшие косметические работы. В целом подготовка ОУ к учебному году включала в себя не только ремонт зданий и обустройство внутренней инфраструктуры, но и облагораживание прилегающих территорий: реконструкцию ограждений и освещения, укладку новых дорожных полотен, обрезку деревьев.

Плановые проверки практически завершены — в целом все образовательные организации готовы к приёму учеников, сообщила Екатерина Сибирцева.