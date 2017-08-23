Культура 23 августа 2017, 14:15

Уральский Чайковский-оркестр отправится в Берлин, где выступит на фестивале Young Euro Classic

Чайковский-оркестр

Чайковский-оркестр отправится в Берлин. Фото: пресс-служба Свердловской филармонии

Уральский Чайковский-оркестр отправится в Берлин, где выступит на фестивале Young Euro Classic. Этот музыкальный фестиваль объединяет лучшие молодёжные оркестры со всего мира.

Международный молодёжный Чайковский-оркестр по праву можно считать детищем Летней оркестровой академии, которая проходила в Свердловской филармонии третий раз.

Как сообщает пресс-служба Свердловской филармонии, помимо талантливых музыкантов с Урала к музыкантам из Чайковский-оркестра присоединятся не менее талантливые сверстники из Германии, Испании, Италии, Франции, Бразилии, Китая, Кореи, Турции и Казахстана. Дирижировать многонациональным оркестром будет Бруно Вайль, а аккомпанировать на фортепиано - Дмитрий Маслеев (победитель XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского).

24 августа оркестр выступит в берлинском Концертхаусе. Прямую трансляцию и запись концерта будут осуществлять телеканал ARTE и радиостанция Deutschlandradio.

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Областная газета Свердловской области

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