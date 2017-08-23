Жители Талицы возмутились осквернением памятника Николаю Кузнецову во Львове

Жители Талицы написали письмо президенту Украины Петру Порошенко и временному поверенному в делах Украины в РФ Руслану Нимчинскому. Поводом для послания стало осквернение надгробной плиты на месте захоронения Героя Советского Союза, легендарного разведчика Николая Кузнецова.

Как рассказали инициаторы обращения, его авторы выступили с требованием к украинской стороне об усилении мер безопасности на этом и других монументах героям-борцам с фашизмом.

Кроме того, жители Талицы требуют от украинского президента взять расследование под личный контроль, найти и наказать виновных. В общей сложности за сутки под посланием поставили свою подпись 192 жителя города и близлежащих посёлков, в том числе и глава района. Сбор подписей планируется продолжить.

«Николай Кузнецов жил и учился в Талицком районе Свердловской области, именно здесь формировался его характер. В Талице работает музей, посвящённый его подвигам и героизму, его имя носят школы, библиотеки, улицы. Жители Талицкого городского округа оберегают памятные места, связанные с Кузнецовым, считая их важнейшей частью нашей с вами общей истории», - говорится в обращении.

Отметим, информация об осквернении на Холме Славы во Львове надгробной плиты на месте захоронения Николая Кузнецова поступила в правоохранительные органы Украины 21 августа. Вандалы украли с мемориала металлические буквы и цифры. Расследованием резонансного случая занялись местные полицейские.