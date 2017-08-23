Общество 23 августа 2017, 15:29

В УрГЭУ к предстоящим выборам создана специальная академия для наблюдателей

В Уральском государственном экономическом университете стартовала «Академия избирательных технологий». В ней будут обучать на наблюдателей, кандидатов и членов избирательной комиссии, сообщает пресс-служба УрГЭУ.

Проект реализуется Молодёжной избирательной комиссией Свердловской области совместно с Избирательной комиссией Свердловской области. Ключевая идея — познакомить инициативных молодых людей с избирательным правом и научить их оценивать законность выборов.

С участниками проведут четыре занятия, по окончании которых каждый получит сертификат квалифицированного наблюдателя и рекомендацию для работы на данной должности.

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Областная газета Свердловской области

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