Открытки выпущены ограниченным тиражом. Фото: пресс-служба Второго Уральского открытого фестиваля российского кино

Почта России выпустила почтовую открытку ко Второму Уральскому открытому фестивалю российского кино. Эти уникальные открытки зрителям будут бесплатно раздавать на фестивале, который пройдёт в Екатеринбурге со 2 по 8 сентября.

По данным пресс-службы Свердловского филиала ФГУП «Почта России», в 2017 году сюжет открытки посвящён Екатеринбургу и кинематографу. На открытке символика кинофестиваля и панорамный вид уральской столицы.

В прошлом году порядка 1 000 специально выпущенных почтовых открыток отправились по разным городам и населённым пунктам России: в Петербург, Владивосток, Москву, Тель-Авив, Вологду, Квебек, Ростов-на-Дону, Харьков, Смоленск, Улан-Удэ, Калининград, Казань, Уфу, Красноярск, Абакан, Керчь, Томск, Норильск, Краснодар, Киров и другие места.

Открытки выпущены ограниченным тиражом и будут выдаваться в день открытия фестиваля в ККТ «Космос» и на главпочтамте Екатеринбурга.